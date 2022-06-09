محمد بن مسعود - الدمام - تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع تغريدة نشرها البحريني عادل الكوهجي ممتدحًا تعامل الطاقم الطبي البحريني في احد المراكز الصحية، مؤكداً أن التعامل من الكادر وجميع الموظفين كان مثاليًا ويستحق الشكر والثناء.

وكتب الكوهجي: “صادتني وعكة صحية بسيطة رحت على أثرها مركز حمد كانو الصحي عند بيتنا، صراحةً تعامل ولا أروع من جميع الموظفين، الاستقبال التمريض الطبيب الصيدلية، كل من كان مبتسمًا مرحبًا مساعدًا، حتى فحص كورونا السريع سوو لي من باب الاحتياط، وكل هذا مجاناً! الحمدلله على نعمة #البحرين وحكومة البحرين

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الكوهجي يغرّد: المراكز الصحية «ولا أروع».. ومتابعون يؤيدون وآخرون يختلفون.. فما هي تجاربكم؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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