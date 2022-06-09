انفستكورب تطلق «برنامج نمير قيردار العالمي للتدريب»

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت انفستكورب، اليوم «برنامج نمير قيردار العالمي للتدريب»، تقديرًا للمؤسسها نمير قيردار عام 1982، وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه أحد أول من أطلق الاستثمار في الشركات الخاصة.

يمتدّ برنامج التدريب 10 أسابيع ويرمي إلى تزويد طلاب جامعيين من الولايات المتحدة وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا بخبرة عملية شاملة ومتكاملة وفرص للتعلم عبر خطوط عمل انفستكورب.

سيشارك تسعة عشر طالبًا جامعيًا في برنامج هذا العام عبر مكاتب المؤسسة في نيويورك ومومباي والبحرين وبكين، حيث سيتدربون مع مختلف الأقسام في انفستكورب، بما في ذلك الاستثمار في الشركات الخاصة، وإدارة الائتمان، والإدارة المالية، ، والقانون والامتثال، والمحاسبة والاستثمار.

تعليقًا على البرنامج، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لانفستكورب محمد العارضي: «تلتزم انفستكورب بدعم التعليم لتطوير الاجيال المقبلة . وتعد هذه المبادرة التعليمية فرصة أساسية للاستثمار في اجيال المستقبل ا من خلال تزويدهم بالخبرة العملية والتطبيقية. إنها أيضًا فرصة لنا للتعلم من العقول الشابة الذكية التي ترى العالم بطريقة مختلفة. فوائد هذه البرامج متبادلة، ولطالما شجع نمير قيردار التفكير الجديد والأفكار الجديدة».

كذلك، قالت جوردانا سمعان، مسؤولة التنوع والإدماج ورئيسة قسم الموارد البشرية في منطقة الخليج وآسيا: «كجزء من مبادراتنا لتحقيق التنوع والإنصاف والإدماج في انفستكورب، نواصل التطلّع إلى البرامج التي تركز على توفير مجموعة من فرص التعلم لعدد كبير من المواهب المنتمية إلى خلفيات مختلفة في العالم. ونعتقد أنه من خلال «برنامج نمير قيردار العالمي للتدريب»، يمكننا تزويد الشباب اللامعين بفرصة الاطّلاع عن كثب على الحياة العملية للمساعدة في صياغة مستقبلهم المهني».

سيستمر «برنامج نمير قيردار العالمي للتدريب» في السنوات المقبلة، وهو جزء من مبادرات التنوع والإنصاف والشمولية في انفستكورب. وستحرص المؤسسة على أن المتدربين الذين تم اختيارهم للانضمام إلى البرنامج يأتون من خلفيات متنوعة للتكامل مع تنوّع القوة العاملة الحالية لدينا.