طلاب مدارس تعليم الشرقية يُحققون الذهبية والبرونزية بأولمبياد اللغة الإنجليزية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية
حققت 5 طالبات من المنطقة الشرقية الميدالية الذهبية، في تصفيات مسابقة أولمبياد اللغة الإنجليزية 2022م ELO تحت عنوان “الأمن الغذائي”، والقائمة على المستوى المحلي بالوزارة بين الإدارات التعليمية، كما حقق 5 طلاب الميدالية البرونزية.
وترمي المسابقة إلى الارتقاء بمهارات اللغة الإنجليزية، وأساليب البحث العلمي الحديث لدى الطلبة من خلال تدريبهم وإشراكهم في المنافسات المحلية والدولية في جو من العمل الجماعي والمتعة والفائدة.
وأكّد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، أن هذه المسابقة تأتي ضمن حزمة القيم التي تسعى وزارة التعليم لغرسها في نفوس الطلبة من خلال خارطة برامجها العلمية ومن بينها مسابقة أولمبياد اللغة الانجليزية 2022م ELO.
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