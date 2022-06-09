أمانة جدة تُحبط نشأة تشاليح عشوائية وتعديات على أراضٍ حكومية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

تمكّنت أمانة محافظة جدة ممثلة بالفرق الرقابية في بلدية طيبة الفرعية من إحباط نشأة تشاليح عشوائية وتعديات على أراضٍ حكومية في مخطط التشاليح شرق حي الصالحية ، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة في منع نشأة العشوائيات وتحسين المشهد الحضري بالأحياء والمناطق الطرفية.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس محمد جابر الزهراني، أن البلدية رصدت وأزالت جميع الإحداثيات والتعديات التي شملت أربعة مواقع من الأسوار المخالفة قُدّرت مساحتها بـ295,000 متر مربع، مشيراً إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الموقع وجار متابعته لضمان عدم معاودة التعديات.

وأهاب الزهراني بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة وعدم البناء إلا وفق الاجراءات النظامية وبرخصة معتمدة.