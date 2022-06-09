اخبار دوليه – الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬تدين‭ ‬إيران‭ ‬بشأن‭ ‬آثار‭ ‬يورانيوم‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬غير‭ ‬معلنة

محمد بن مسعود - الدمام - قال‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬إن‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬انتقدت‭ ‬إيران‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬إجابتها‭ ‬بالكامل‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬بشأن‭ ‬آثار‭ ‬لليورانيوم‭ ‬عُثر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬غير‭ ‬معلنة‭.‬

وأقر‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬يحث‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬تجريه‭ ‬الوكالة‭.‬

ويعرب‭ ‬القرار،‭ ‬وهو‭ ‬الأول‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬يونيو‭ ‬2020،‭ ‬عن‭ ‬“القلق‭ ‬العميق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬قضايا‭ ‬الضمانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذه‭ ‬المواقع‭ ‬الثلاثة‭ ‬غير‭ ‬المعلنة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬معلقة‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬كفاية‭ ‬التعاون‭ ‬الحقيقي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إيران”‭.‬

هل‭ ‬يشعل‭ ‬تنقيب‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬الغاز‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬متنازع‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬“حربا”‭ ‬إقليمية؟

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أعلنت‭ ‬إيران‭ ‬أنها‭ ‬أوقفت‭ ‬كاميرتي‭ ‬مراقبة‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬تم‭ ‬تركيبهما‭ ‬في‭ ‬منشأة‭ ‬نووية‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الثلاث‭ ‬والصين‭ ‬وروسيا‭.‬

وبموجب‭ ‬الاتفاق،‭ ‬وافقت‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬كبح‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬مقابل‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المفروضة‭ ‬عليها‭. ‬لكن‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الانهيار‭ ‬منذ‭ ‬انسحبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬وأعادت‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭. ‬ومن‭ ‬جهتها،‭ ‬ردّت‭ ‬إيران‭ ‬بخرق‭ ‬التزامات‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭.‬

ومنذ‭ ‬مارس‭/ ‬آذار،‭ ‬تعثرت‭ ‬محادثات‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإيران،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭.‬

وتصر‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬سلمي‭ ‬بالكامل‭ ‬وأنها‭ ‬لم‭ ‬تسع‭ ‬مطلقاً‭ ‬إلى‭ ‬امتلاك‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية،‭ ‬لكن‭ ‬الأدلة‭ ‬التي‭ ‬جمعتها‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬قامت‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬بأنشطة‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬بتطوير‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية‭.‬

ويوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬رافائيل‭ ‬غروسي‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجلس‭ ‬محافظي‭ ‬الوكالة‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬دولة‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تأكيد‭ ‬صحة‭ ‬واكتمال‭ ‬إعلانات‭ ‬إيران‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقية‭ ‬الضمانات‭ ‬الشاملة‭ ‬لمعاهدة‭ ‬حظر‭ ‬الانتشار‭ ‬النووي‭.‬

وقال‭ ‬غروسي‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬“لم‭ ‬تقدم‭ ‬تفسيرات‭ ‬ذات‭ ‬مصداقية‭ ‬تقنياً‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بما‭ ‬عثرت‭ ‬عليه‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬غير‭ ‬معلنة”،‭ ‬التي‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تورقوزآباد‭ ‬وورامين‭ ‬ومريوان‭.‬

ووفقاً‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية،‭ ‬فإن‭ ‬العينات‭ ‬البيئية‭ ‬التي‭ ‬أخذها‭ ‬المفتشون‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬أو‭ ‬2020‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬“جزيئات‭ ‬يورانيوم‭ ‬طبيعية‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬الإنسان”‭.‬

1‭. ‬تورقوزآباد‭ – ‬لاحظت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬أنشطة‭ ‬كشط‭ ‬وتنسيق‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬بعدما‭ ‬زعمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬لديها‭ ‬“مستودع‭ ‬نووي‭ ‬سري”‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تورقوزآباد‭ ‬في‭ ‬طهران‭. ‬وأشارت‭ ‬العينات‭ ‬البيئية‭ ‬إلى‭ ‬آثار‭ ‬اليورانيوم‭ ‬وكذلك‭ ‬“جسيمات‭ ‬معدلة‭ ‬من‭ ‬يورانيوم‭ ‬منخفض‭ ‬التخصيب”‭.‬

2‭. ‬ورامين‭ – ‬وجد‭ ‬مفتشو‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬مؤشرات‭ ‬على‭ ‬“استخدام‭ ‬وتخزين‭ ‬محتملين‭ ‬لمواد‭ ‬نووية‭ ‬و‭/ ‬أو‭ ‬أنشطة‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬بالمجال‭ ‬النووي”‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموقع،‭ ‬الذي‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬استُخدم‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬وتحويل‭ ‬خام‭ ‬اليورانيوم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2003‭. ‬وقد‭ ‬خضع‭ ‬الموقع‭ ‬لتغييرات‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬هدم‭ ‬معظم‭ ‬المباني‭.‬

3‭. ‬مريوان‭ – ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬خططت‭ ‬لاستخدام‭ ‬وتخزين‭ ‬مواد‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2003‭. ‬وفي‭ ‬جزء‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الموقع،‭ ‬حيث‭ ‬ربما‭ ‬أجري‭ ‬اختبار‭ ‬على‭ ‬متفجرات‭ ‬تقليدية،‭ ‬وجدت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬مؤشرات‭ ‬“تتعلق‭ ‬باختبار‭ ‬تدريع‭ ‬استعداداً‭ ‬لاستخدام‭ ‬أجهزة‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬النيوترونات”‭. ‬واعتباراً‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬فصاعداً،‭ ‬لاحظت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬أنشطة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬للتعقيم‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الموقع،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬هدم‭ ‬المباني‭.‬

وقال‭ ‬غروسي‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬لم‭ ‬تبلغ‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬“بالموقع،‭ ‬أو‭ ‬المواقع،‭ ‬الحالية‭ ‬للمواد‭ ‬النووية‭ ‬و‭/ ‬أو‭ ‬المعدات‭ ‬الملوثة‭ ‬بالمواد‭ ‬النووية‭ ‬التي‭ ‬نقلت‭ ‬من‭ ‬تورقوزآباد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018”‭.‬

وأصر‭ ‬مدير‭ ‬منظمة‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬محمد‭ ‬إسلامي،‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬“ليس‭ ‬لديها‭ ‬أنشطة‭ ‬نووية‭ ‬مخفية‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬موثقة‭ ‬أو‭ ‬مواقع‭ ‬غير‭ ‬معلنة”‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬“أقصى‭ ‬تعاون”‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬“وثائق‭ ‬مزورة”‭ ‬نقلت‭ ‬إلى‭ ‬الوكالة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬“الضغط‭ ‬الأقصى”‭ ‬التي‭ ‬أثارتها‭ ‬إسرائيل،‭ ‬عدوها‭ ‬اللدود‭.‬

مراقبة‭ ‬معدلات‭ ‬التخصيب

في‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬منظمة‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬بهروز‭ ‬كمالوندي‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬أبلغت‭ ‬غروسي‭ ‬أن‭ ‬المواقع‭ ‬الثلاثة‭ ‬ربما‭ ‬تكون‭ ‬قد‭ ‬تلوثت‭ ‬عن‭ ‬عمد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طرف‭ ‬ثالث‭.‬

وكتب‭ ‬في‭ ‬تعليق‭ ‬لوكالة‭ ‬إرنا‭ ‬الرسمية‭ ‬للأنباء‭: ‬“يمكن‭ ‬لرئيس‭ ‬الوكالة‭ ‬المحترم‭ ‬أن‭ ‬يفهم،‭ ‬باستخدام‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬العقلانية،‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬شاسع‭ ‬مثل‭ ‬إيران‭ ‬مع‭ ‬تنوع‭ ‬جغرافي‭ ‬كبير،‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬إحداث‭ ‬تلوث‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التخريب‭ ‬البشري‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬نائية”‭.‬

كما‭ ‬حذر‭ ‬غروسي‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬“أسابيع‭ ‬قليلة”‭ ‬من‭ ‬تخزين‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬لصنع‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية‭. ‬ويستخدم‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬وقود‭ ‬المفاعلات،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭.‬

وقال‭ ‬أحدث‭ ‬تقرير‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬إن‭ ‬لدى‭ ‬إيران‭ ‬43‭.‬1‭ ‬كيلوغرام‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬بدرجة‭ ‬نقاء‭ ‬60‭ ‬بالمئة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬كيلسي‭ ‬دافنبورت‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬ومقرها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إنه‭ ‬يمكن‭ ‬تخصيبه‭ ‬بنسبة‭ ‬90‭ ‬بالمئة،‭ ‬أو‭ ‬مستوى‭ ‬صنع‭ ‬الأسلحة،‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬أشارت‭ ‬دافنبورت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“التسليح”‭ – ‬تصنيع‭ ‬رأس‭ ‬نووي‭ ‬لصاروخ‭ – ‬سيستغرق‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬إلى‭ ‬عامين‭.‬

وردت‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬أعادها‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجاوز‭ ‬الحد‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬لمخزونها‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب،‭ ‬والتخصيب‭ ‬بدرجة‭ ‬نقاء‭ ‬أعلى‭ ‬مما‭ ‬هو‭ ‬مسموح‭ ‬به،‭ ‬واستخدام‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬المركزي‭ ‬للتخصيب،‭ ‬وأنواع‭ ‬أكثر‭ ‬تقدماً‭ ‬مما‭ ‬هو‭ ‬مسموح‭ ‬به‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬بعد‭ ‬توليه‭ ‬منصبه‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستنضم‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬وترفع‭ ‬عقوباتها‭ ‬إذا‭ ‬عادت‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬الامتثال‭. ‬لكن‭ ‬المفاوضات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬توقفت‭ ‬مؤقتاً‭ ‬منذ‭ ‬مارس‭/ ‬آذار‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬بعدد‭ ‬صغير‭ ‬من‭ ‬القضايا‭.‬

وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬مطلباً‭ ‬إيرانياً‭ ‬بإزالة‭ ‬قوة‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬من‭ ‬القائمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬للمنظمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬الأجنبية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أشارت‭ ‬تقارير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬يرفض‭ ‬القيام‭ ‬به‭.‬