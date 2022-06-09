اخبار دوليه – تركيز‭ ‬على‭ ‬الهجرة‭ ‬والتغيّر‭ ‬المناخي‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي.. بايدن‭ ‬مفتتحاً‭ ‬الأميركيتين‭ : ‬الديموقراطية‭ ‬مكوّن‭ ‬أساسي‭ ‬لمنطقتنا

محمد بن مسعود - الدمام - لوس‭ ‬انجليس‭: ‬حض‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬الأميركيتين‭ ‬على‭ ‬إثبات‭ ‬مكاسب‭ ‬الديموقراطية‭ ‬خلال‭ ‬افتتاحه‭ ‬قمة‭ ‬جمعت‭ ‬غالبيتهم‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬المناسبة‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬تتعرض‭ ‬الديموقراطية‭ ‬للهجوم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬لنتحد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬ونجدد‭ ‬قناعتنا‭ ‬بأن‭ ‬الديموقراطية‭ ‬ليست‭ ‬السمة‭ ‬المميزة‭ ‬فقط”،‭ ‬متابعا‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬“المكوّن‭ ‬الأساسي‭ ‬لمستقبل‭ ‬الأميركيتين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بايدن‭ ‬“في‭ ‬هذه‭ ‬القمة،‭ ‬لدينا‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬للتعاون‭ ‬حول‭ ‬بعض‭ ‬الأفكار‭ ‬الجريئة‭ ‬والإجراءات‭ ‬الطموحة‭ ‬وإظهار‭ ‬قوة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الهائلة‭ ‬أمام‭ ‬شعوبنا”‭.‬

ورحب‭ ‬بايدن‭ ‬برؤساء‭ ‬الأميركيتين‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬المؤتمرات‭ ‬بوسط‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬عرض‭ ‬راقص‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬المنتج‭ ‬والموسيقي‭ ‬الاميركي‭ ‬الكوبي‭ ‬اميليو‭ ‬استيفان،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬اجتماعات‭ ‬تستمر‭ ‬يومين‭ ‬وتركز‭ ‬على‭ ‬الهجرة‭ ‬والتغيّر‭ ‬المناخي‭ ‬وانعدام‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭.‬

واعترف‭ ‬بايدن‭ ‬بالتباينات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬امتناع‭ ‬الرئيس‭ ‬المكسيكي‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭ ‬بسبب‭ ‬رفض‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬دعوة‭ ‬قادة‭ ‬كوبا‭ ‬ونيكاراغوا‭ ‬وفنزويلا‭ ‬باعتبار‭ ‬أنهم‭ ‬غير‭ ‬ديموقراطيين‭.‬

وقال‭ ‬بايدن‭ ‬“منطقتنا‭ ‬كبيرة‭ ‬ومتنوعة‭. ‬لا‭ ‬نتفق‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شيء”،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬الدول‭ ‬الديموقراطية‭ ‬بامكانها‭ ‬تجاوز‭ ‬الخلافات‭ ‬“بالاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والحوار”‭.‬