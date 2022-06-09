اخبار دوليه – استهداف‭ ‬القنصلية‭ ‬الاميركية‭ ‬بأربيل‭.. ‬دعوات‭ ‬لمواجهة‭ ‬تكريس‭ ‬الفوضى

محمد بن مسعود - الدمام - أثار‭ ‬استهداف‭ ‬مبنة‭ ‬للقنصلية‭ ‬الاميركية‭ ‬بمدينة‭ ‬اربيل‭ ‬العراقية‭ ‬الشمالية‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬ملغومة‭ ‬غضبا‭ ‬أمميا‭ ‬وعراقيا‭ ‬الخميس‭ ‬ودعوات‭ ‬لمواجهة‭ ‬تكريس‭ ‬الفوضى‭ ‬وضرب‭ ‬مفاهم‭ ‬الدولة‭ ‬بينما‭ ‬طالبت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬بمحاسبة‭ ‬الجناة‭.‬

‭ ‬فقد‭ ‬دعت‭ ‬بعثة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬“يونامي”‭ ‬الى‭ ‬محاسبة‭ ‬الجناة‭ ‬الذين‭ ‬يقفون‭ ‬وراء‭ ‬استهداف‭ ‬أربيل‭. ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬تابعتها‭ ‬“ايلاف”‭ ‬ان‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬مفخخة‭ ‬ضربت‭ ‬طريق‭ ‬أربيل‭ – ‬بيرمام‭ ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭ ‬وأضرار‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المدنيين‭.‬

ووصفت‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬بأنه‭ ‬“عملٌ‭ ‬طائش‭ ‬آخر”‭.. ‬منوهة‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬“كما‭ ‬قلنا‭ ‬سابقاً‭ ‬فان‭ ‬العراق‭ ‬ليس‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬حكام‭ ‬مسلحين‭ ‬ينصبون‭ ‬أنفسهم‭ ‬زعماء‭ .. ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬“تأكيد‭ ‬سلطة‭ ‬الدولة‭ ‬باعتياره‭ ‬أمر‭ ‬أساسي”‭.‬

وأعتبرت‭ ‬البعثة‭ ‬الاممية‭ ‬انه‭ ‬“إذا‭ ‬كان‭ ‬الجناة‭ ‬معروفين‭ ‬“ينبغي‭ ‬تشخيصهم‭ ‬ومحاسبتهم”‭.‬

استهداف‭ ‬مجمع‭ ‬القنصلية‭ ‬الاميركية

وكان‭ ‬مجمع‭ ‬قيد‭ ‬الانشاء‭ ‬للقنصلية‭ ‬الأميريكية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أربيل‭ ‬عاصمة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الشمالي‭ ‬قد‭ ‬تعرض‭ ‬إلى‭ ‬استهداف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬ملغومة‭ ‬سقطت‭ ‬مساء‭ ‬الاربعاء‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الرئيسي‭ ‬بين‭ ‬مصيف‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬والمدينة‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬اصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواطنين‭ ‬بجروح‭ ‬والحاق‭ ‬اضرار‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬السيارات‭.‬

وقال‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬أن‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬مفخخة‭ ‬سقطت‭ ‬ليل‭ ‬الاربعاء‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الرئيس‭ ‬بين‭ ‬مدينة‭ ‬أربيل‭ ‬ومصيف‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواطنين‭ ‬بجروح‭ ‬وإلحاق‭ ‬أضرار‭ ‬مادية‭ ‬بمطعم‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬السيارات‭.‬

دعوات‭ ‬لمواجهة‭ ‬تكريس‭ ‬الفوضى

وصف‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬الاعتداء‭ ‬بأنه‭ ‬يؤكد‭ ‬إصرار‭ ‬البعض‭ ‬على‭ ‬تكريس‭ ‬منطق‭ ‬الفوضى‭ ‬وضرب‭ ‬مفاهيم‭ ‬الدولة‭.‬

وقال‭ ‬الكاظمي‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني‭ ‬أن‭ ‬“الاعتداء‭ ‬الذي‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬مدينة‭ ‬أربيل‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬يترجم‭ ‬إصرار‭ ‬البعض‭ ‬على‭ ‬تكريس‭ ‬منطق‭ ‬الفوضى‭ ‬وضرب‭ ‬مفاهيم‭ ‬الدولة”‭ ‬كما‭ ‬نقل‭ ‬عنه‭ ‬مكتبه‭ ‬الاعلامي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تابعته‭ ‬“ايلاف”‭.‬

وشدد‭ ‬الكاظمي‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬حكومته‭ ‬“كل‭ ‬أشكال‭ ‬ترهيب‭ ‬المواطنين‭ ‬والاعتداء‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬والدولة”‭.. ‬مؤكدا‭ ‬انها‭ ‬ماضية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬في‭ ‬ملاحقة‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار‭ .‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬إلاقليم‭ ‬“على‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬لدعم‭ ‬الاستقرار‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمن”‭.‬

وشهد‭ ‬الاتصال‭ ‬تأكيدًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬“الاعتداء‭ ‬محاولة‭ ‬لضرب‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬وخلط‭ ‬الأوراق‭ ‬ونشر‭ ‬الفوضى”‭.‬

محاولات‭ ‬تقويض‭ ‬الامن‭ ‬والاستقرار

من‭ ‬جهته،‭ ‬شدد‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬تابعتها‭ ‬“ايلاف”على‭ ‬ضرورة‭ ‬ترسيخ‭ ‬مرجعية‭ ‬الدولة‭ ‬وأجهزتها‭ ‬الأمنية‭ ‬ضد‭ ‬الخارجين‭ ‬على‭ ‬القانون‭.‬

وأعتبر‭ ‬صالح‭ ‬الاعتداء‭ ‬عمل‭ ‬إجرامي‭ ‬مدان‭ ‬ومستنكر‭ ‬يستهدف‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬لحماية‭ ‬أمن‭ ‬البلاد‭ ‬وسلامة‭ ‬المواطنين‭.. ‬داعيا‭ ‬الى‭ ‬الوقوف‭ ‬بحزم‭ ‬ضد‭ ‬محاولات‭ ‬زج‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬الفوضى‭ ‬وتقويض‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭.‬

وأكد‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬توحيد‭ ‬الصف‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬مرجعية‭ ‬الدولة‭ ‬وأجهزتها‭ ‬الامنية‭ ‬ضد‭ ‬الخارجين‭ ‬عن‭ ‬القانون‭ .‬

بدء‭ ‬التحقيق

وفي‭ ‬تصريحات‭ ‬للصحافيين‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬داخلية‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬ريبر‭ ‬أحمد‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬لمعرفة‭ ‬مصدر‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬مدينة‭ ‬اربيل‭.‬

أضاف‭ ‬احمد‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬ادلى‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬المصابين‭ ‬جراء‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬مستشفيات‭ ‬اربيل‭ ‬ونقلها‭ ‬الاعلام‭ ‬الكردي‭ ‬“للاسف‭ ‬الجماعات‭ ‬الخارجة‭ ‬عن‭ ‬القانون‭ ‬مثل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرات‭ ‬السابقة‭ ‬تستهدف‭ ‬اربيل‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬مفخخة‭ ‬حيث‭ ‬نجم‭ ‬عن‭ ‬الانفجار‭ ‬اصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشخاص‭ ‬اصابة‭ ‬احدهم‭ ‬خطيرة‭ .‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬“المؤسسات‭ ‬الامنية‭ ‬بدأت‭ ‬بالتحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬ملابسات‭ ‬الحادث”‭.. ‬موضحاً‭ ‬“نحن‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬لمعرفة‭ ‬مصدر‭ ‬الهجوم‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تكرارها”‭.‬

واشنطن‭ ‬تلقت‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬هجوم‭ ‬محتمل

مساء‭ ‬الاربعاء،‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬انها‭ ‬تلقت‭ ‬تقارير‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬هجوم‭ ‬محتمل‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬الاستهداف‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وفي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬قصفت‭ ‬مدفعية‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬منطقة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬أربيل‭ ‬مستهدفة‭ ‬ما‭ ‬وصفتها‭ ‬طهران‭ ‬بقواعد‭ ‬إرهابيين‭.‬

وفي‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬هاجم‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬أربيل‭ ‬بعشرات‭ ‬الصواريخ‭ ‬الباليستية‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬مثيل‭ ‬على‭ ‬أربيل‭ ‬قال‭ ‬الحرس‭ ‬انه‭ ‬استهدف‭ ‬مركزا‭ ‬للموساد‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬لكنه‭ ‬تبين‭ ‬ان‭ ‬مجمعا‭ ‬سكنيا‭ ‬مدنيا‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬للهجوم‭ ‬فيما‭ ‬فشلت‭ ‬السلطات‭ ‬الايرانية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬اي‭ ‬ادلة‭ ‬يؤكد‭ ‬صحة‭ ‬ادعائها‭.‬

كما‭ ‬استهدفت‭ ‬عن‭ ‬ثلاث‭ ‬هجمات‭ ‬أخرى‭ ‬مصافي‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬منذ‭ ‬هجوم‭ ‬آذار‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬أي‭ ‬جماعة‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عنها‭ .‬