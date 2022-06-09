اخبار دوليه – مأزق تاريخي للقارة العجوز.. «عقوبات روسيا» تجر أوروبا لكارثة

محمد بن مسعود - الدمام - وضعت‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬ضد‭ ‬روسيا،‭ ‬أوروبا‭ ‬تحت‭ ‬ضغوط‭ ‬اقتصادية‭ ‬تاريخية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التضخم‭ ‬وزيادة‭ ‬الأسعار‭ ‬والطاقة،‭ ‬كما‭ ‬التهمت‭ ‬الحرب‭ ‬ميزانية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمفوض‭ ‬الاتحاد،‭ ‬يوهانس‭ ‬هان‭.‬

واقترحت‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬ميزانية‭ ‬سنوية‭ ‬للاتحاد‭ ‬تبلغ‭ ‬185‭.‬6‭ ‬مليارات‭ ‬يورو‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تُستكمل‭ ‬بمنح‭ ‬تقدر‭ ‬بنحو‭ ‬113‭.‬9‭ ‬مليارات‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭.‬

وقالت‭ ‬المفوضية‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬نشرته‭ ‬عبر‭ ‬موقعها‭ ‬الرسمي‭ ‬الثلاثاء‭: ‬“لضمان‭ ‬الانتعاش‭ ‬المستدام‭ ‬وتعزيز‭ ‬مرونة‭ ‬أوروبا‭ ‬سيتم‭ ‬تخصيص‭ ‬نحو‭ ‬103‭ ‬مليارات‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬منح،‭ ‬لدعم‭ ‬الانتعاش‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬جائحة‭ ‬“كورونا”‭ ‬والحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا”‭.‬

وقال‭ ‬يوهانس‭ ‬هان،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إن‭ ‬الأزمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬قلبت‭ ‬حسابات‭ ‬القارة‭ ‬العجوز‭ ‬رأساً‭ ‬على‭ ‬عقب،‭ ‬فالسرعة‭ ‬التي‭ ‬يحرق‭ ‬بها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الاحتياطيات‭ ‬النقدية‭ ‬لتغطية‭ ‬نفقات‭ ‬كييف‭ ‬هي‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬الغرب”،‭ ‬وفقاً‭ ‬لصحيفة‭ ‬“فايننشيال‭ ‬تايمز”‭ ‬البريطانية‭.‬

وأشار‭ ‬يوهانس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ضغوط‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬الاتحاد‭ ‬المقررة‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬لم‭ ‬تترك‭ ‬سوى‭ ‬مبالغ‭ ‬ضئيلة‭ ‬للغاية‭ ‬للأزمات‭ ‬الأخرى،‭ ‬وهذا‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكتلة‭ ‬قد‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬موازنة‭ ‬السبع‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أقرب‭ ‬مما‭ ‬هو‭ ‬مخطط‭ ‬له،‭ ‬وفق‭ ‬الصحيفة‭.‬

أزمة‭ ‬حبوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وخطر‭ ‬المجاعة‭.. ‬بوتن‭ ‬يطرح‭ ‬5‭ ‬مسارات‭ ‬للحل

والأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬تبنى‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬رسميّاً‭ ‬الحزمة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬ضد‭ ‬روسيا،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬حظر‭ ‬“مؤجل”‭ ‬لإمدادات‭ ‬النفط‭ ‬ومنتجاته‭ ‬المنقولة‭ ‬بحرا‭.‬

وتقول‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬إنها‭ ‬حشدت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬مليارات‭ ‬يورو‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬لدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأوكراني‭ ‬واللاجئين‭ ‬الفارين‭ ‬لدول‭ ‬أوروبا‭.‬

آثار‭ ‬مدمرة‭ ‬لأوروبا

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬“الغارديان”‭ ‬البريطانية،‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها،‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬تكسب‭ ‬الحرب‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬شنها‭ ‬الغرب،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الحظر‭ ‬الجزئي‭ ‬للنفط‭ ‬الروسي‭ ‬أعطى‭ ‬موسكو‭ ‬نجاحاً‭ ‬ماليّاً‭ ‬آخر‭.‬

ويقول‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬تييري‭ ‬مارياني،‭ ‬إن‭ ‬سياسة‭ ‬العقوبات‭ ‬الأوروبية‭ ‬تؤثر‭ ‬سلبيّاً‭ ‬على‭ ‬اقتصاد‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬وتجرّه‭ ‬إلى‭ ‬الكارثة‭.‬

وقال‭ ‬مارياني،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬موجهًا‭ ‬حديثه‭ ‬لقادة‭ ‬أوروبا‭: ‬“أعتقد‭ ‬بأنّكم‭ ‬تجرّوننا‭ ‬نحو‭ ‬كارثة‭ ‬اقتصادية‭ ‬وجيوسياسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سياسة‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬أحد‭ ‬الالتزام‭ ‬بها‭ ‬خارج‭ ‬الغرب”‭.‬

وأردف‭ ‬أنّ‭ ‬“التضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الأوكراني‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يحجب‭ ‬واقعنا”،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنّ‭ ‬سياسات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬تعرّض‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬للخطر‭.‬

‭ ‬وكشفت‭ ‬وثائق‭ ‬مسربة‭ ‬نشرها‭ ‬موقع‭ ‬“يورو‭ ‬أكتيف”‭ ‬أن‭ ‬التشيك‭ ‬التي‭ ‬ستترأس‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوربي،‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬يوليو‭ ‬المقبل‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العالم‭ ‬الجاري،‭ ‬وضعت‭ ‬ملفات‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وأمن‭ ‬الطاقة‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والمرونة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬السياسي‭ ‬للتكتل‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.‬

تكلفة‭ ‬العقوبات‭ ‬مذهلة‭ ‬عالميّاً

من‭ ‬جهته،‭ ‬يقول‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬ستيف‭ ‬هانكي،‭ ‬إن‭ ‬تكلفة‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬ستتلاشى‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬ما‭ ‬ينتظر‭ ‬بقية‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تأتي‭ ‬بنتائج‭ ‬عكسية‭ ‬على‭ ‬أوروبا‭ ‬وفشلت‭ ‬بتغيير‭ ‬سلوك‭ ‬موسكو‭.‬

ويضيف‭ ‬هانكي‭ ‬قائلًا‭: ‬“سيتحمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬تكاليف‭ ‬ضخمة،‭ ‬والاضطرابات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬العقوبات‭ ‬ستنتشر‭ ‬لجميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يلقي‭ ‬بعبء‭ ‬ثقيل‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬الفقيرة”،‭ ‬وفقًا‭ ‬لصحيفة‭ ‬“آسيا‭ ‬تايمز”‭.‬

بدوره،‭ ‬يقول‭ ‬جلال‭ ‬الطويل،‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬إن‭ ‬حظر‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للغاز‭ ‬الروسي،‭ ‬سيجعل‭ ‬أوروبا‭ ‬تواجه‭ ‬أكبر‭ ‬المشكلات‭ ‬الاقتصادية‭.‬

ويضيف‭ ‬لموقع‭ ‬“سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية”‭: ‬“العقوبات‭ ‬الأوروبية‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬وضعت‭ ‬دولًا‭ ‬أوروبية‭ ‬في‭ ‬مأزق،‭ ‬لأن‭ ‬أوروبا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الطاقة‭ ‬الروسية،‭ ‬ولا‭ ‬يمكنها‭ ‬الاستغناء‭ ‬عنها‭ ‬لأن‭ ‬البدائل‭ ‬مكلفة‭ ‬للغاية”‭.‬

ويردف‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬أصبحت‭ ‬سلاحاً‭ ‬ذا‭ ‬حدين،‭ ‬فرغم‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬لكن‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

والأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬تشاو‭ ‬ليجيان،‭ ‬إن‭ ‬العقوبات‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‭ ‬لا‭ ‬تخفف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وإن‭ ‬أوروبا‭ ‬والعالم‭ ‬بأسره‭ ‬يدفعان‭ ‬الثمن‭ ‬باهظًا‭.‬

وخلال‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬الحزمة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الأوروبية‭ ‬ضد‭ ‬روسيا،‭ ‬أكد‭ ‬تشاو‭ ‬ليجيان‭ ‬أن‭ ‬الحقائق‭ ‬أثبتت‭ ‬أن‭ ‬الضغط‭ ‬بالعقوبات‭ ‬ليس‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬الأوكرانية‭.‬