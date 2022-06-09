أكاديمية الصندوق الصناعي تُطلق عددًا من الندوات يقدمها خبراء الصندوق وممثلون من جهاتٍ حكومية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت أكاديمية الصندوق الصناعي إطلاقها حزمة من الندوات التعريفية، وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية مثل: هيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”.

وستُقَدمُ تلك الندوات بالاستعانة بالخبرات المختلفة من داخل الصندوق الصناعي في إدارات “دراسات السوق” و”دراسة المشاريع” و”علاقات الائتمان”، وستناقش مواضيع مثل: الاستدامة والحوكمة وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

وتأتي الندوات ضمن السعي الحثيث لأكاديمية الصندوق الصناعي في إيضاح وتسهيل الخارطة العملية للراغبين في الدخول إلى المجال الصناعي بجميع قطاعاته ومن يريد الاستزادة المعرفية، وذلك عبر عرض ما لدى الجهات الحكومية من ضوابط وشروط وحوافز ومميزات تُقدّم إليهم، وستسهم الخبرة الكبيرة لموظفي الصندوق الصناعي في تقديم نظرة عامة عن الأسواق التي ينشدها كل قطاع مستهدف من قبل العميل.

الجدير بالذكر أن الأكاديمية ستقدم هذه الندوات على مدار الشهور القادمة وحتى نهاية العام الحالي 2022م، إضافة إلى برامجها التدريبية التي تقدمها بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية والتدريبية حول العالم مثل فيتش ومركز ستانفورد للتطوير المهني وكلية لندن للأعمال والعديد من الجهات التعليمية المحلية الرائدة.