أمانة الأحساء تنفذ 3350 رخصة تجارية إلكترونياً خلال الشهر الماضي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية
نفّذت أمانة الأحساء ممثلة في إدارة الرخص التجارية خلال الشهر الماضي عبر الإجراءات الإلكترونية، عدد 3350 رخصة للأنشطة المتعلّقة بالصحة العامة والأنشطة التجارية.
وأوضحت الأمانة أن الخدمات تضمّنت تجديد 1883 رخصة، وإصدار 394، وتعديل 873، ونقل ملكية النشاط لـ200 رخصة، مؤكدة على مواصلة خططها الهادفة إلى تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية وتقديم جميع الخدمات البلدية عبر المنظومة التقنية، ورفع الإنتاجية والكفاءة وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، وذلك بما يتواكب مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانب آخر أصدرت أمانة الأحساء تحديثاً لخدمة تصحيح الرخص التجارية عبر منصة (بلدي)، وذلك لفترة مؤقتة تمتد إلى 11 أغسطس من العام الجاري، وذلك من منطلق مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باختصار الوقت والجهد للعملاء والاستفادة من رقمنه الخدمات البلدية، ودعم القطاع التجاري.
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