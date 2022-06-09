أمطار رعدية على جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفاء، والطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ8 مساءً.