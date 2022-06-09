تدشين تطبيق زائرون

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، الإصدار الثاني المحدث من تطبيق (زائرون) للوكالة المساعدة للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي. ويشتمل التطبيق على عدد من الخدمات كخدمة تيسير الوصول، وخدمة الاعتكاف، وخدمة إفطار الصائمين، وجدول الأئمة والمؤذنين، وإشغال المصليات بالمسجد النبوي، وخدمة رحلتي في رحاب الحرم، وتعرف على المسجد النبوي، ومواقيت الصلاة، والاتصال بالرقم الموحد، وقنوات التواصل، وزيارة معرض المسجد النبوي، وزيارة مبنى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، إضافةً لإمكانية الربط الميداني بين التطبيق وتقنية الـ QR على أبواب المسجد النبوي، حيث يحتوي على خمس لغات على تطبيق الأجهزة التي تعمل بالـ(IOS) وسبع لغات على الأجهزة التي تعمل بتطبيق (android) وذلك تسهيلاً للزائرين والمصلين بالمسجد النبوي.



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