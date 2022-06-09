توقعات بطقس شديد الحرارة على عدة مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
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