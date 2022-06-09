الحج والعمرة توضح إمكانية تأدية الحج لصاحب تأشيرة الزيارة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكّدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يمكن تأدية أداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصّصة لذلك أو يقيم إقامة نظامية داخل المملكة، مشيرة إلى أنه لا يسمح لأصحاب تأشيرة الزيارة، بالحصول على تصريح الحج.

جاء ذلك رداً على استفسار عبر صفحتها على “تويتر” حول أحقية الحصول على تصريح حج لأصحاب تأشيرة الزيارة.

وحذّرت وزارة الحج والعمرة من حسابات وأشخاص وهميين يدّعون تقديم خدمات وخيارات الحج ضمن حملات مخالفة وبأسعار زهيدة، مؤكدةً أن التقديم للحج من داخل المملكة للمواطنين والمقيمين عبر تطبيق “اعتمرنا” ومن خلال التسجيل عبر الرابط: https://localhaj.haj.gov.sa/.

وأوضحت الوزارة رصدها للعديد من الحسابات الوهمية، وأرقام التواصل المُضللة لأشخاص يدعون تقديمهم لخدمات الحج، ويطلبون البيانات الشخصية والوثائق الرسمية للأشخاص، مشددة على عموم المواطنين والمقيمين ضرورة عدم الانسياق خلف الإعلانات غير الموثقة، التي ليس لها صفة رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ فورًا عن أي مكتب أو شركة أو أي شخص يدّعي تقديم تصاريح لأداء مناسك الحج لعام 1443هـ.

وأكدت الوزارة أن البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل التي خصصتها الوزارة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين لهذا العام – هي المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرّحة، بهدف تحقيق الشفافية، والتأكد من عمليات الإشراف والمراقبة وتطبيق جميع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

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ويستمر التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل حتى نهاية يوم السبت القادم الـ 13 من من ذي القعدة الجاري، وسيُعلن عن نتائج الفرز بعد انتهاء المهلة، وتتابع لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة جميع المخالفات والحملات غير المصرّحة، وستُتخذ الإجراءات النظامية بالتعاون مع الجهات الأمنية في حق المخالفين.