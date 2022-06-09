ارتفاع طفيف بأسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 223 ريالاً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا عن الأسعار التي سجلتها أمس الأربعاء.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 223.53 ريال، 59.61 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 204.90 ريال، 54.64 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 195.59 ريال، 52.16 دولار، بينما عيار 18 سجل 167.65 ريال، 44.71 دولار.
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