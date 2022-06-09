اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس حار لكنه حسن بوجه عام ليلاً

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى حارًا ويكون حسناً بوجه عام هذه الليلة.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10عقد، وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانًا.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 46 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80% والصغرى 10%.