الصين تعيد فرض إغلاق على شنغهاي بسبب كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت وسائل إعلام صينية، أن السلطات أعادت فرض إغلاق في شنغهاي بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أنه بسبب تزايد حالات الإصابة بكورونا، تم فرض حالة من الإغلاق على أحياء مدينة شنغهاي المركز الاقتصادي للصين وأحد مراكز التجارة العالمية.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الصينية، تخفيف القيود مع بقاء ما لا يقل عن 650 ألف شخص رهن الحجر في منازلهم.

فيما لا تزال سياسة الصين الشاملة المتمثلة في «صفر كورونا» سارية، حيث يواجه المصابون بالفيروس، الحجر الصحي أو الدخول إلى المستشفى.

كما قررت الحكومة إبعاد المخالطين إلى الحجر الصحي وإغلاق المنطقة المحيطة التي يعيشون فيها على الفور، الأمر الذي أدى إلى فقدان العديد من السكان دخلهم، إلى جانب صعوبات في العثور على ما يكفي من الطعام، إضافة إلى عدم التأقلم مع العزلة التي فرضتها عليهم السلطات.

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يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة الصحة الوطنية، تسجيل 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 175 إصابة ظهرت عليها أعراض و925 بدون أعراض، مؤكدة تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5214، في حين بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 222 ألفاً و130 حالة.