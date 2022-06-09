مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف تنظم حملة للتبرع بالدم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الطائف نظمت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف حملة للتبرع بالدم بفرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمحافظة الطائف يوم امس ، وتهدف حملة التبرع بالدم بالهيئة لمنسوبيها إلى تعميق روح العطاء والعمل التطوعي وتأكيداً لثقافة التبرع بالدم لتعزيز المبادرات الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة المحتاجين وتشجيعاً للتبرع للحفاظ على الإمدادات الكافية وتحقيق الوصول الشامل في الوقت المناسب .

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