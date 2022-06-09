محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه بالمحافظة، أمس الأربعاء، مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن فيصل بن مقعد ابن ربيعان.
حضر اللقاء قائد لواء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الآلي اللواء الركن عبدالله بن ناصر الدعجاني والعميد سلطان بن عايش المرزوقي والعقيد عثمان بن عبدالعزيز الركبان.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الأحساء يستقبل مساعد وكيل الحرس الوطني بالقطاع الشرقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.