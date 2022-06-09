اكثر من 600 مشرف ومشرفة بتعليم الطائف يلتقون لتعزيز النمو المهني والعلمي للمعلم في تخصصه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الطائف
عقدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لقاءها الأول للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالمدير العام للتعليم بالطائف الدكتور فهد الشريف بحضور أكثر من 600 مشرف تربوي ومشرفة .
وأكد الدكتور الشريف خلال اللقاء على دور الإشراف التربوي الكبير في العملية التعليمية ، مبيناً أن المشرف التربوي يمثل إدارة التعليم عند زيارته للمدرسة في القدوة الحسنة وهو حلقة بين الادارة والوزارة وبين الادارة والمدارس ، من خلال قيامه بالمهام التي تساهم في تعزيز التعليم النوعي والوقوف جنباً إلى جنب مع المعلمين والمعلمات لتحقيق أهداف وزارة التعليم ، لكون أدوار المعلم والمعلمة في هذا الوقت تغيرت وأضيف لها ادوار أخرى أدت ولله الحمد إلى رفع مستوى المخرجات في التحصيل العلمي للطلبة .
وبين الدكتور الشريف في كلمته أهمية النمو المهني والعلمي للمعلم والمعلمة في تخصصه ، وذلك بتزويد المعلم والمعلمة بالمستجدات التربوية ، والحرص على تجويد المخرج من الطلاب والطالبات ، ورفع المستوى التحصيلي للطلبة بالمشاركة في الاختبارات الدولية والوطنية التي تعد محكّاً رئيسياً لقياس مستوى التعليم في الميدان التربوي ، بالإضافة إلى البحث عن مستوى الطلبة أثناء الزيارات الميدانية ، ودعم العلاقة الإيجابية بين المعلم والمشرف والتربوي لتصب في الصورة المميزة لرسالة التعليم ، لتكون النتائج الإشرافية وفق المأمول ، كما أكد على أهمية تقديم التعليم النوعي المحقق لرؤية المملكة 2030 ، والاهتمام بالتعليم المدمج المواكب للتطور التعليمي الذي يحظى باهتمام واسع من معظم دول العالم في هذا الوقت ، بعد زوال جائحة كورونا باعتباره أحد أشكال التعليم.
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