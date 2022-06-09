“تجارة نجران” تنفذ جولات ميدانية على منافذ بيع قطع السيارات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران
نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران جولات ميدانية على منافذ بيع قطع السيارات ومراكز الصيانة التابعة لها بالمنطقة الصناعية، للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع.
وأوضحت تجارة نجران أنه تم من خلالها القيام ب(84) زيارة تفتيشيه وقد تم تحرير عدد (7) من مخالفات تجارية وتم ذلك إغلاق عدد (1) منافذ بيع بسبب هروب العاملين من منفذ البيع .
مشيرةً إلى أن الجولات الرقابية مستمرة على جميع الأنشطة للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أي ممارسات مخالفة أو اشتباه حالات تستر تجاري.
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