رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع والرايس

محمد بن مسعود - الدمام - المماطق_المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية ، على محافظة ينبع، ومراكز ينبع النخل والرايس.

وبين المركز أن الحالة تبدا الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.