محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. شابة سعودية تتعرض للضرب والسحل بشكل وحشي لسبب صاد ولا يخطر على البال ( فىديو )

كشفت ‏سالمة الشهري الممرضة السعودية التي اعتدى عليها مواطن وسحلها على الأرض داخل مستشفى بالمجاردة تفاصيل الواقعة وسبب الاعتداء عليها.

وقالت خلال مداخلة لها في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية: ” أنها كانت تباشر عملها في المستشفى يوم الخميس الماضي وتحديدا في منطقة الفرز والتي يتم فيها قياس الضغط والحرارة وقياس وزن وطول المريض”. مشيرة إلى أن عدد الممرضات الموجودات في قسم الطوارئ في هذا التوقيت 4 ممرضات على النحو التالي: “ممرضة في قسم النساء وأخرى في قسم الرجال وممرضة في قسم الحالات الحرجة” بالإضافة لها.

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كانت تساعد زميلتها

وأشارت إلى أنها كانت تساعد زميلتها في قسم الرجال بسبب كثرة عدد المرضى ووجود حالات تنويم كثيرة يحتاجون لإنهاء إجراءات التنويم. لافتة إلى أنها توجهت لأخذ ملف أحد المرضى الذي كان منتظرا منذ فترة طويلة وله الأولوية.ومضت قائلة: ” أنا شغلي في الفرز ولكني كنت أساعد فقط لا غير”.

وأردفت: “أخذت المريض وملفه وأثناء توجهي لأخذ مقاسات وزنه واستكمال الأوراق تفاجأت بشخص يضربني على كتفي الأيسر بقوة بشكل هستيري ويصرخ “فكي المغذية”. وأكملت: ” كنت مصدومة وضبرني مرة ثانية قائلا : “قومي فكي المغذية”.. وفي المرة الثالثة ضربني وطحت على الأرض وحاولت أني أقوم ..فقام بسحبي من منطقة الفرز حتى قسم الرجال”.

حالته ليست حرجة

وأشارت إلى أنها علمت بعد ذلك أن المريض الذي كان برفقة الشخص المعتدي عليها عمره 19 عاما وكانت درجة حرارته 38 وتم إعطائه خافض حرارة وحالته مستقرة وليست حرجة بينما كان يوجد مرضى كثيرين ومنتظرين.