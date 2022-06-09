الأخضر يختتم استعداده لمواجهة فنزويلا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

اختتم المنتخب السعودي استعداداته لمواجهة منتخب فنزويلا وديًا اليوم على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 .

ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب حصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

وعلى صعيد متصل، اكتفى لاعب المنتخب السعودي سلمان الفرج ببرنامج علاجي مع الجهاز الطبي.