محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ أفادت شبكة شابيل الإعلامية الصومالية بأن أربع قذائف هاون سقطت على منزل سكني في منطقة حواء تاكو في حي واداجير بمقديشو، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. ونقلت الشبكة عن شهود عيان أن الانفجارات وقعت في الوقت الذي تستضيف فيه العاصمة الصومالية وفودا دولية لحضور حفل تنصب الرئيس حسن شيخ محمد. ولم يصدر بعد تعليق من الحكومة على ما ذكرته الشبكة. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى جراء 4 انفجارات في العاصمة الصومالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.