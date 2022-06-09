وكان لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، النصيب الأكبر في عدد القادمين للمدينة المنورة، وذلك بواقع 55 رحلة، فيما احتل مركز استقبال الحجاج بطريق الهجرة المرتبة الثانية بواقع 9 رحلات.
وتزامناً مع انطلاق موسم الحج بدأ قطاع الأدلاء بالمدينة المنورة، منذ وقت مبكر في تطبيق خطته التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن، عبر تشغيل 25 مركزاً ومكتب خدمة ميدانية، و أكثر من 46 فرقة ميدانية تباشر مهامها على مدار الساعة، وبطاقة بشرية تبلغ 1980 موظفاً، وفي إطار مقتضيات الخطة التشغيلية، جرى تنفيذ 54 عملية وقوف على مساكن الحجاج، و 246 عملية متابعة إدارية، و 49 عملية طوارئ وسلامة.
ويتولى قطاع الأدلاء جملة من المهام خلال موسم الحج، من أبرزها استقبال الحجاج عبر المنافذ وتوجيههم إلى مقار سكنهم، وفقاً لما هو مقرر في العقود المبرمة، إضافة إلى الإشراف على الإسكان من الوحدات التابعة لها، وذلك بمساعدة الحجاج أو من يمثلهم على استئجار السكن المناسب، وفق أنظمة وتعليمات ضوابط الإسكان المبلغة من الجهات المعنية واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك، إضافة إلى خدمة الإرشاد عبر حزم من برامج الإرشاد السكنية والصحية، إلى جانب متابعة الرعاية الصحية ومتابعة حالاتهم المرضية والعناية بشؤون موتاهم، إضافة إلى حفظ ودائع الحجاج بناء على طلبهم، كأمانات وودائع يتم حفظها بعناية في موقع مخصص لحفظ الودائع.
إلى ذلك وصل إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أمس، أول رحلة حج عبر مبادرة «طريق مكة» وعلى متنها 284 حاجاً، قادمين من دولة الباكستان.
كانت هذه تفاصيل خبر الإندونيسيون الأعلى بين الحجاج - #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.