الإندونيسيون الأعلى بين الحجاج - #عاجل

سجلت المدينة المنورة منذ بداية موسم ما قبل الحج، وصول 19009 حجاج، فيما بلغ عدد القادمين ليوم أمس 7494 حاجاً، وتصدرت 5 دول أعلى نسبة قدوم حتى الآن، وهي إندونيسيا بواقع 8276 حاجاً، ثم الهند بواقع 4364 حاجاً، فباكستان بـ3315 حاجا، تليها ماليزيا بواقع 1708 حجاج، ثم تركيا بواقع 1071 حاجاً.

وكان لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، النصيب الأكبر في عدد القادمين للمدينة المنورة، وذلك بواقع 55 رحلة، فيما احتل مركز استقبال الحجاج بطريق الهجرة المرتبة الثانية بواقع 9 رحلات.

وتزامناً مع انطلاق موسم الحج بدأ قطاع الأدلاء بالمدينة المنورة، منذ وقت مبكر في تطبيق خطته التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن، عبر تشغيل 25 مركزاً ومكتب خدمة ميدانية، و أكثر من 46 فرقة ميدانية تباشر مهامها على مدار الساعة، وبطاقة بشرية تبلغ 1980 موظفاً، وفي إطار مقتضيات الخطة التشغيلية، جرى تنفيذ 54 عملية وقوف على مساكن الحجاج، و 246 عملية متابعة إدارية، و 49 عملية طوارئ وسلامة.

ويتولى قطاع الأدلاء جملة من المهام خلال موسم الحج، من أبرزها استقبال الحجاج عبر المنافذ وتوجيههم إلى مقار سكنهم، وفقاً لما هو مقرر في العقود المبرمة، إضافة إلى الإشراف على الإسكان من الوحدات التابعة لها، وذلك بمساعدة الحجاج أو من يمثلهم على استئجار السكن المناسب، وفق أنظمة وتعليمات ضوابط الإسكان المبلغة من الجهات المعنية واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك، إضافة إلى خدمة الإرشاد عبر حزم من برامج الإرشاد السكنية والصحية، إلى جانب متابعة الرعاية الصحية ومتابعة حالاتهم المرضية والعناية بشؤون موتاهم، إضافة إلى حفظ ودائع الحجاج بناء على طلبهم، كأمانات وودائع يتم حفظها بعناية في موقع مخصص لحفظ الودائع.

إلى ذلك وصل إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أمس، أول رحلة حج عبر مبادرة «طريق مكة» وعلى متنها 284 حاجاً، قادمين من دولة الباكستان.