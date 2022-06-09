استثناء المباني التاريخية من كود البناء - #عاجل

كما يتم تطبيق متطلبات واشتراطات الكود على المباني القائمة حسب إمكانية التطبيق بتقرير فني من مكتب هندسي معتمد يتضمن الحلول الهندسية الممكنة وفقا للنظام. لوائح تنفيذية ويعرف كود البناء السعودي بأنه مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة ويهدف إلى تحقيق النمو المستهدف لقطاع التشييد والبناء بالمملكة وتحسين كفاءة وسلامة ومتانة واستدامة المباني وتسهيل سبل الوصول إليها وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق وزيادة مقاومة المباني للكوارث الطبيعية والترشيد في استهلاك المياه والطاقة بأنواعها وخفض تكاليف التشغيل وصيانة المباني.
حيث تكمن أهمية تطبيق كود البناء السعودي في توفير اشتراطات الأمان والسلامة والراحة بما يتلاءم مع الطبيعة الجغرافية للمملكة واختلاف أجواء مناطقها ووضع حد للمشاكل الناتجة عن اختلاف وجهات النظر للأطراف العاملة في قطاع البناء والتشييد. آثار سلبية لعدم تطبيق الكود عدم الالتزام بتطبيق المواصفات الفنية العشوائية والفوضى في الدراسات والتخطيط الفني والتنفيذ الهدر الكبير للطاقة وأثره السلبي على الاقتصاد الوطني يحظر تطبيق أي كود آخر يتعارض معه.
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