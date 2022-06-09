محام: العقوبات المالية في حق المشاهير غير كافية “فيديو”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
قال المحامي ” حمود الناجم ” في لقاء تليفزيوني له على قناة الإخبارية أنه وبإجماع أهل الاختصاص فإن العقوبات المالية بحق المشاهير المخالفين غير كافية .
وأضاف أن العقوبة المالية قد يعوضها بسهولة من خلال إعلان آخر أو باتفاق مع شركة تجارية أخرى ويسدد هذه الغرامات التي صدرت في حقه .
وتابع الناجم :”الواجب أن يكون هناك عقوبة موازية للعقوبة المالية وهي (المنع) عن الإعلان لمدة زمنية كما جاء النص في المرئي والمسموع ، وأيضا العقوبات التبعية فيما يتعلق بالجزاءات الواردة “.
واختتم حديثه قائلا :” العقوبة المجتمعية الحقيقية هي أن يتم منعهم وعدم السماح لهم حتى يتم تصحيح أوضاعهم التي وقعوا فيها “.
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