محام: العقوبات المالية في حق المشاهير غير كافية “فيديو”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قال المحامي ” حمود الناجم ” في لقاء تليفزيوني له على قناة الإخبارية أنه وبإجماع أهل الاختصاص فإن العقوبات المالية بحق المشاهير المخالفين غير كافية .

وأضاف أن العقوبة المالية قد يعوضها بسهولة من خلال إعلان آخر أو باتفاق مع شركة تجارية أخرى ويسدد هذه الغرامات التي صدرت في حقه .

وتابع الناجم :”الواجب أن يكون هناك عقوبة موازية للعقوبة المالية وهي (المنع) عن الإعلان لمدة زمنية كما جاء النص في المرئي والمسموع ، وأيضا العقوبات التبعية فيما يتعلق بالجزاءات الواردة “.

واختتم حديثه قائلا :” العقوبة المجتمعية الحقيقية هي أن يتم منعهم وعدم السماح لهم حتى يتم تصحيح أوضاعهم التي وقعوا فيها “.