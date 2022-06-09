محمد بن مسعود - الدمام - فتاة عربية صغيرة السن تقتل سائق مصري وعندما سألوها عن السبب كان الجواب الذي صعق كل رجال الشرطة

أقدمت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، صومالية الجنسية، على قتل سائق «ميكروباص» في الحي الـ11 بمدينة 6 أكتوبر المصرية، بادعاء الدفاع عن شرفها بعد محاولته التعدي عليها جنسيًا تحت تهديد سلاح أبيض. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وحضرت الفتاة إلى ديوان قسم الشرطة، رفقة محامٍ من مفوضية اللاجئين، وقالت إن «سائق ميكروباص كانت تستقل السيارة معه لتوصيلها إلى محل سكنها، انحرف بها من مقر المفوضية إلى طرق خالية من المارة، وحاول التعدي عليها جنسيًا مهددًا إياها بمطواة وضعها على رقبتها، لكنها تمكنت من أخذ السلاح منه عنوةً وطعنته بصدره، ولاذت بالفرار». وبعرض الفتاة على النيابة العامة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تكليف أجهزة الأمن بإعداد تحريات تكميلية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

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