شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترحب بقرار «الطاقة الذرية» بشأن امتثال إيران لحل «الإشكاليات النووية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يشدد على وجوب امتثال إيران لالتزاماتها في اتفاق الضمانات وضرورة تعاونها مع الوكالة لحل كافة الإشكاليات النووية المعلقة.

ودعت المملكة، إيران، للتعاون مع الوكالة، وحل القضايا العالقة دون مماطلة، آملة من الدول الأعضاء في مجلس المحافظين تقديم كامل الدعم للوكالة ومديرها العام.