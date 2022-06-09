شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يبحث أعمال ومنجزات «الدفاع المدني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، إلى شرح عن أعمال ومنجزات الدفاع المدني، والمتابعة الميدانية لإجراءات السلامة بالمحافظة.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، في مكتبه بمقر المحافظة، أمس، مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عجاب الحربي، يرافقه مدير الدفاع المدني بالأحساء العميد د. دهام الجبلي، بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري، وعدد من ضباط المنطقة، والذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة الأمر الملكي الكريم بتعيين سموه محافظًا لمحافظة الأحساء.

وقدَّم مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية شكره لسمو محافظ الأحساء لدعمه للدفاع المدني.