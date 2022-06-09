شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف يبحث إيجاد وسائل هندسية لانسيابية الحركة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث محافظ القطيف إبراهيم الخريف، تسهيل حركة السير، بإيجاد وسائل هندسية تكفل انسيابية الحركة، والعمل المشترك للقضاء على المخالفات المرورية، والحلول السريعة لمعالجة أي ملاحظات إن وجدت مع الجهات المعنية، ووضع التوصيات اللازمة لذلك. وتابع أهداف لجنة السلامة المرورية بالمحافظة، وآلية عملها، وذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، أمس، بحضور أعضاء اللجنة من الأجهزة الأمنية والخدمية.

وشهد الاجتماع استعراض المواقع التي تشهد كثافة في الحركة المرورية بالمحافظة، والنقاط السوداء المسببة للحوادث، والحملات الميدانية التي تستهدف رفع مستوى الوعي المروري، وضمان انسيابية حركة المرور، واستعراض سلامة المشاة وطلبة المدارس.

وأكد المحافظ حرص واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، وسمو نائبه نائب رئيس اللجنة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتأكيدهما على التنسيق المستمر بين كافة القطاعات والجهات المعنية، بالعمل على تحقيق السلامة المرورية بالمستوى المطلوب، ومضاعفة الجهود لنشر الوعي المروري حفاظًا على سلامة وصحة جميع المواطنين والمقيمين على تراب هذا الوطن الغالي.