شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات «نافس» في 1080 مدرسة.. و28 مقرا للكنترول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجرى اختبارات «نافس» الوطنية في نحو 1080 مدرسة بالمنطقة الشرقية، للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة وفق الخطط الوزارية، حسبما أكد مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص.

وأشار الباحص إلى أن إدارة التعليم وفرت 28 مقرا لإدارة الاختبارات «كنترول»، في جميع مكاتب التعليم في محافظات ومدن المنطقة، وأن عدد المطبقين والمطبقات وصل لـ60، بالإضافة إلى مطبقي هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأضاف: المدارس التي تنفذ اختباراتها إلكترونيا، 7 مدارس، 3 منها للبنين و4 للبنات، فيما تشمل الاختبارات الحضورية للمرحلة المتوسطة 459 للبنين والبنات، وفي 621 مدرسة ابتدائية من عينات الصف السادس.

وبيَّن أن إدارة التعليم قد نفذت خطة إعلامية وأخرى للتهيئة الفنية وتأهيل متخصصين لتقديم كل سبل الدعم السريع أثناء فترة الاختبارات لضمان نجاح مشروع الاختبارات، سبقها برنامج تعريفي شامل على مستوى مكاتب التعليم والمدارس.