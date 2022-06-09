شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يستمع لشرح عن أقسام وتخصصات «كلية الشريعة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، لشرح عن سير العمل في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء، وأقسامها وتخصصاتها، ورؤية منسوبيها في تطويرها، والجهود التي تبذلها الكلية في تعزيز الأمن الفكري لدى طلابها، وتعزيز دور الكلية المجتمعي.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، بمكتبه بمقر المحافظة، أمس، عميد الكلية الشيخ د. ياسر الربيع، ووكلاء الكلية، بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري، وقدم فضيلة عميد الكلية التهنئة لسمو الأمير سعود بن طلال بن بدر، بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتعيينه محافظًا لمحافظة الأحساء.

وعبَّر عميد الكلية عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على إتاحته فرصة اللقاء بسموه الكريم، والاستماع إلى توجيهاته السديدة، مثمنًا لسموه الكريم حرصه وسعيه لتطوير محافظة الأحساء، داعيًا الله تعالى لسموه الكريم بالتوفيق والسداد.