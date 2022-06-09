شكرا لقرائتكم خبر عن تثقيف صحي لـ12 منشأة بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية الظهران، بمشاركة الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة، جولة على المنشآت الغذائية، لمتابعة الاشتراطات الصحية والبلدية، إلى جانب نشر الوعي الصحي، من خلال تثقيف العاملين بالاشتراطات الوقائية.

وشملت الجولة، التي جاءت تحت عنوان «التزامنا مستمر»، 12 منشأة غذائية، كما هدفت لمتابعة التزام المنشآت بباركود الاستجابة QR.

يُذكر ان رئيس البلدية م. فيصل القحطاني وجَّه بضرورة المتابعة الدورية للمنشآت الغذائية، داعيًا الجميع للإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر مركز البلاغات 940.