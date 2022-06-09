شكرا لقرائتكم خبر عن يعمل به رجال.. مخالفة محل خياطة «نسائي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت إدارة الأسواق، ببلدية الظهران، منشأتين مخالفتين، إحداهما بمحل خياطة نسائي، يعمل به رجال، بالإضافة إلى عدم تجديد رخصة العمل، بينما شملت مخالفات المنشأة الأخرى اختلاف النشاط عما هو مسجل بالرخصة. وأكدت البلدية تطبيق لائحة الإجراءات والغرامات البلدية، بحق المخالفين، مشيرة إلى مواصلة جولاتها للتأكد من نظامية المنشآت كافة، وعدم مخالفتها الاشتراطات البلدية والصحية، وأهابت بالجميع ضرورة التقيد بالتعليمات المنظمة لعمل المنشآت والمحلات التجارية وغيرها.