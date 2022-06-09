شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. إنجاز 3350 رخصة «إلكترونيا» في مايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتمت إدارة الرخص التجارية بوكالة الخدمات، التابعة لأمانة محافظة الأحساء، الإجراءات الإلكترونية لـ3350 رخصة للأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والأنشطة التجارية، خلال الشهر الماضي.

وأفاد المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل بأن الإجراءات تضمنت تجديد 1883 رخصة، وإصدار 394 رخصة تجارية جديدة، وتعديل 873 رخصة، ونقل ملكية النشاط لـ200 رخصة، فيما سجل نشاط الصوالين الرجالية النسبة الأعلى في إصدار الرخص.

وأكد بووشل مواصلة الأمانة لخططها الهادفة إلى تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية، سعيًا لتقديم كافة الخدمات البلدية عبر المنظومة التقنية، وصولًا إلى رفع الإنتاجية والكفاءة، وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، بما يتواكب مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، تعزيزًا لمسار تقديم خدمات بلدية عبر المنصات والأنظمة التقنية والإجرائية المتطورة.

يُذكر أن أمانة الأحساء أصدرت تحديثًا لخدمة تصحيح الرخص التجارية والتي تمكن عملاءها من أصحاب المنشآت التجارية من تحديث بيانات الرخصة عبر منصة «بلدي»، وذلك لفترة مؤقتة تمتد إلى 11 أغسطس 2022، ويسمح لصاحب المنشأة بالتقدم بطلب الخدمة لمرة واحدة لكل رخصة تجارية من بداية انطلاق الحملة حتى مع وجود طلب سابق «منتهٍ». يأتي ذلك من منطلق مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باختصار الوقت والجهد للعملاء والاستفادة من رقمنة الخدمات البلدية، ودعم القطاع التجاري عمومًا، وأصحاب المنشآت التجارية على وجه الخصوص، وتمكينهم من تحديث رخصهم التجارية عبر منصة «بلدي».