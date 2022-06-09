شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: مشاريع المياه سيكون لها أثر بالغ في تغطية احتياجات المنطقة من «المحلاة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة، أمس، توقيع عقود عدة مشاريع لتحسين خدمات المياه بالمنطقة الشرقية، بقيمة 4.3 مليار ريال، وذلك بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي.

حرص القيادة

ورفع سمو أمير المنطقة الشرقية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، الشكر للقيادة الحكيمة «يحفظها الله»؛ لحرصها على تنفيذ جميع المشاريع، التي تسهم في رفاهية كل مَن يعيش على هذه الأرض من مواطنين ومقيمين، وينعكس إيجابًا على حياتهم.

المياه المحلاة

وقال سموه: «هذه المشاريع التي ستشمل محافظات في المنطقة وتجاوزت قيمة تنفيذها 4.3 مليار ريال، سيكون لها أثر بالغ في تغطية احتياجات المنطقة من المياه المحلاة، ومواكبة النهضة العمرانية، التي تعيشها جميع محافظات المنطقة».

ضرورة ملحَّة

وأضاف سموه: «لا شك في أن الماء هو سر الحياة، والاهتمام بجودة المياه ضرورة ملحَّة، وهذا ما تحرص عليه الدولة، التي رصدت مليارات الريالات لتنفيذ هذه المشاريع بجودة عالية، وباستخدام أفضل التقنيات وأحدثها، وأود أن أؤكد الحرص على الالتزام بجودة التنفيذ والوقت وفق الجدول المعتمد والتكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة لسرعة الإنجاز وتعظيم الفائدة بإذن الله».

دعم كبير

من ناحيته، قال وزير البيئة والمياه والزراعة: «بهذه المناسبة أرفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على ما يلقاه قطاع المياه من دعم كبير تحقق من خلاله ولله الحمد تنفيذ مشاريع مائية، أسهمت في تعضيد مصادر المياه، وزيادة التغطية بالمياه وخدماتها والارتقاء بمستوى موثوقيتها، ورفع كفاءتها التشغيلية وتحسين جودتها في مختلف مناطق المملكة».

البنية التحتية

وأضاف: «اليوم يبارك سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع 11 عقدًا جديدًا لتنفيذ مشروعات تدعم البنية التحتية لمنظومة المياه في المنطقة الشرقية وتحسين جودتها، بتكلفة بلغت أكثر من 4.3 مليار ريال، ومدة تنفيذ هذه العقود تتراوح بين 18-30 شهرًا، وتستهدف الارتقاء بخدمات المياه في الدمام والخبر والأحساء والقطيف».

الخطوط الناقلة

وأشار إلى أن هذه العقود تتضمن تنفيذ أكثر من 316 كيلو مترًا طوليًّا من الخطوط الناقلة والرئيسة، وتشييد خزانات تشغيلية بسعة 1.5 مليون متر مكعب في عدد من مدن المنطقة، منها مشروعان لتحسين شبكات المياه بجنوب غرب وشمال شرق الأحساء، ومشروعان لتحسين شبكات المياه بشمال غرب وجنوب شرق القطيف، ومشروعان لتحسين شبكات المياه بشمال وجنوب الخبر، وأربعة مشاريع لتحسين شبكات المياه في شمال وجنوب غرب وجنوب شرق الدمام.

إجراءات الترسية

وبيَّن أن شركة المياه الوطنية تعمل حاليًّا على إنهاء إجراءات ترسية 3 عقود، بتكلفة تقدَّر بأكثر من 1.2 مليار ريال، منها عقد لتحسين شبكات المياه في مدينة الجبيل لتنفيذ 106 كيلو مترات طولية من الخطوط الناقلة والرئيسة، وتشييد خزانات تشغيلية بسعة 158 ألف متر مكعب، لخدمة 250 ألف مستفيد، وعقد آخر لتنفيذ خطي الفائض البحري لمحطة معالجة الصرف الصحي غرب الدمام بطول 55 كيلو مترًا طوليًّا، وعقد إشرافي للمشاريع، التي سيتم تنفيذها.

تقنيات حديثة

وأكد أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نفذت 4 منظومات تحلية، تبلغ حصة المنطقة الشرقية من إنتاجها مليون متر مكعب يوميًّا، وتعمل هذه المنظومات بالتقنيات الحديثة الصديقة للبيئة، التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تنفيذ 7 مشاريع أنظمة نقل مياه في المنطقة بأطوال تبلغ 503 كيلو مترات، تضمنت 25 خزانًا بسعة تخزينية إجمالية تقدر بـ2.209 مليون متر مكعب، وأنشأت المؤسسة نظامًا للطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية لنظام نقل المياه إلى خزنات محطات الجبيل، وتصميم وتوريد وتنفيذ محطة التحويل المركزية الجديدة بالجبيل بجهد 230-380 ك. ف.، وربطها بالشبكة الكهربائية.

منظومة متنقلة

وبيَّن أنه سبق أن أُبرمت في شهر فبراير من العام الحالي اتفاقية بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية، مدتها 5 سنوات؛ بهدف تحسين جودة المياه في المنطقة، وضمان وصولها إلى مدنها ومحافظاتها بسعات تصل إلى 76 ألف متر مكعب من المياه المحلاة في اليوم عبر 15 منظومة تقنية متنقلة، وذلك بالاستفادة من كوادر وخبرات المؤسسة التقنية والفنية في أعمال التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة الذاتية، وتعتبر هذه العقود مع ما سبقها من مشروعات نُفذت أو يجري تنفيذها حاليًّا تأتي كإحدى مخرجات الإستراتيجية الوطنية للمياه، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

القطاع الخاص

وأشار إلى أن الوزارة حرصت على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المياه، للإسهام في رفع الناتج الاقتصادي المحلي، ونسبة المحتوى المحلي من خلال تنفيذ هذه المشاريع.

توقيع الاتفاقيات

ووقَّع الاتفاقية بين الوزارة وشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة المهندس محمد بن إبراهيم الخريف، شركة الأعمال المدنية المحدودة مثَّلها عبدالرحمن بن راشد الراشد، شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات مثَّلها عبدالحكيم بن حمد الخالدي، شركة مجموعة وادي مرامر الإنشائية مثَّلها سليمان بن محمد القرعاوي، شركة آي إل إف وشركاؤهم الهندسية مثَّلها لارس فجلرستروم.

تستهدف تحسين جودة المياه في الدمام والخبر والأحساء والقطيف

الالتزام بجودة التنفيذ والوقت وفق الجدول المعتمد

استخدام أفضل وأحدث التقنيات لإنجاز المشروعات

مواكبة النهضة العمرانية في جميع محافظات المنطقة