شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد: تحسن جودة الحياة في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أهمية المشاريع، التي تنفذها البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية، لتحسين جودة حياة كل مَن يقيم في المنطقة، وذلك خلال استقباله بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي.

وعبر وزير البيئة والمياه والزراعة عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه لأعمال الوزارة في المنطقة.