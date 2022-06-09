شكرا لقرائتكم خبر عن تحفيز الاستثمار بالقطاع الصحي على طاولة «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت اللجنة الصحية في مجلس الشورى، في اجتماع مرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. منى آل مشيط، الموضوعات المحالة لها من المجلس، تمهيدا لتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها حياله خلال الفترة المقبلة، وشملت التعديلات الواردة على المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والمتمثلة في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع الصحي للإسهام في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وذلك لتقديم تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها حيال التعديلات أمام المجلس خلال الفترة المقبلة. كما ناقشت لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. أيمن فاضل، أبرز ما ورد في مواد مشروع نظام الإسهامات العقارية، ومشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة لدراسته، تمهيدا لتقديم رأيها حيال الأنظمة خلال الفترة المقبلة. يذكر أن اللجنة الصحية، ولجنة الحج والإسكان والخدمات، ضمن لجان المجلس المتخصصة وتناقشان الموضوعات التي تحال من المجلس كل على حدة وتقع في إطار اختصاصاتهما، ويشمل ذلك دراسة التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة وتعديلها في نطاق اختصاص كل لجنة وإبداء رأيها حياله والرفع للمجلس بما توصلت إليه اللجنة.