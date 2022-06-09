شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 32 لوحة إعلانية مخالفة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية الخبر 32 لوحة إعلانية مخالفة من مواقع متفرقة بحي العليا، ضمن برنامج إزالة الملوثات البصرية وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح القانوني نبيل زقزوق، أن هناك اشتراطات للوحات الدعائية والإعلانية المختلفة، من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، تشمل ضوابط للتنظيم المكاني ومعايير التصميم، مشيرا إلى أن شروط اللوحات الدعائية على الأسوار تشمل عدم حجب الرؤية للمركبات، وعدم تشويه المظهر العام، وأن يسبقها ترخيص البلدية، حسب الأنظمة المعتمدة لوضع اللوحات، وأضاف أن وضع اللوحات بشكل غير نظامي، يؤدي إلى ظاهرة التشوه البصري، مشيرا إلى أن وضع اللوحات في أراضي الغير يمثل اعتداء على حقوقهم الخاصة، ويحق لأصحاب العقار طلب التعويض من المعتدي، بخلاف الغرامات التي تفرض من قبل الأمانات.