شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف الطلاب بأنشطة ودور البلديات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع وفد من طلاب ومعلمي «ثانوية الأجيال»، أمس، على أعمال بلدية محافظة الخفجي، في جولة تعريفية بالمبنى والأقسام والإدارات، لتعريفهم بدور البلدية في المحافظة، وما تقدمه من خدمات يحتاجها المواطن والمقيم، وكذلك تحمل المسؤولية تجاه المحافظة على الممتلكات العامة.

وأكد رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني، خلال استقباله المعلمين والطلاب، أهمية دور البلدية في جانب الرقابة الصحية على المنشآت والتشجير، وطرح الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية، والجانب الفني، مشيرا إلى تعريف المعلمين والطلاب بجميع إدارات البلدية ومهام كل إدارة.

وقال إن هذه الجولة تهدف إلى تعريف الطلاب بأنشطة البلدية ودور مركز بلاغات 940 في رفع البلاغات التي يلاحظونها في الخدمات التي توفرها البلدية.

وشكر «الحميداني» مديري ومعلمي وطلاب مدرسة الأجيال على هذه الزيارة التعريفية، وإتاحة الفرصة لتثقيفهم بدور البلدية في الخدمات كافة.