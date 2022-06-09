شكرا لقرائتكم خبر عن إجازات المدنيين والعسكريين.. نقلة نوعية في إدارة القطاعين وتمكين جديد للمرأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مختصان أن موافقة مجلس الوزراء، على مساواة الموظفين والموظفات برتب عسكرية، وفق أنظمة الخدمة المدنية، فيما يتعلق بإجازات الأبوة، والوضع، وعدة الوفاة، والأمومة، والمرافقة لغرض العلاج، والوفاة، نقلة نوعية مهمة، في إدارة القطاعين، العسكري والمدني، تضمن المساواة في الحقوق للجميع في كل الحالات، والاستجابة لمتطلبات سوق العمل.

انسيابية العمل

وقال اللواء متقاعد مسفر الغامدي إن موافقه المقام السامي الكريم، على معاملة الموظف برتبة عسكرية في حالة إجازات الأبوة عند الضرورة، أصبحت الآن نظامية، ومن حق العسكري الحصول عليها، إذ كانت في السابق تعتمد على العلاقات بين الموظف العسكري ورئيسه المباشر، وكذلك الحال بعد دخول النساء في السلك العسكري، لأن النظام السابق لا يتضمن هذه المستجدات، وأصبح من الضروري إدخال هذه التعديلات، لضمان انسيابية الأعمال، وتنظيم الفعاليات في القطاعات العسكرية، وأيضا، هذه الموافقة الكريمة للمقام السامي، تشمل الأنظمة المدنية للموظفين والموظفات، على اختلاف رتبهم ومراتبهم، وهذه في الحقيقة، نقلة نوعية مهمة، في إدارة القطاعين، تضمن حقوق الجميع في كل الحالات، ولا تخضع لأي اجتهادات من أي طرف، وهذا القرار سيتضمن لوائح تفسيرية، فيما بعد، لتلافي أي ملابسات خاصة، كالطوارئ والمرابطة على الحدود.

سوق العمل

وبين المختص في تطوير الموارد البشرية سلطان الضالع أن مساواة العسكريين والعسكريات فيما يتعلق بإجازة «الأبوة» للموظف، وإجازات «الوضع، وعدة الوفاة، والأمومة» للموظفة، وكذلك إجازتا «المرافقة لغرض العلاج، والوفاة»، لكل منهما، بالموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية نفسها، يمثل استجابة مهمة مع متطلبات سوق العمل، بعد اقتحام المرأة، في العقد الحالي وخاصة الخمس السنوات الأخيرة، مجالات عدة منها المدنية والصحية والعسكرية أيضا، لذلك لم يغفل المشرعون عن تحديث وإصدار أنظمة تتناسق مع متطلبات سوق العمل. وأضاف: للمرأة أدوار وحالات مختلفة تجاه عائلتها كاحتياجها إلى الراحة أثناء الوضع، أو رعاية أطفالها الرضع، ومع تحديث التشريعات يتم تهيئة جميع القطاعات لعمل الجنسين دون عوائق.