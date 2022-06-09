شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ينقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد لملك ورئيس وزراء ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا، أمس، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في القصر الملكي بالعاصمة كوالالمبور.

ونقل سموه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياتهما لحكومة وشعب ماليزيا الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله جلالته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى بحث فرص التعاون بين المملكة وماليزيا في مختلف المجالات وسبل تطويرها. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

كما استقبل رئيس وزراء ماليزيا إسماعيل صبري يعقوب، في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة كوالالمبور، أمس، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية لماليزيا.

‏‌‎ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- له وحكومة وشعب ماليزيا، والتمنيات بدوام النماء والازدهار، فيما حمله يعقوب تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية. ‏‌‎

وجرى خلال الاستقبال بحث عددٍ من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص تطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.