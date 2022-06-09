شكرا لقرائتكم خبر عن برامج للقيادات النسائية بـ «شؤون الحرمين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي متمثلة في وكالة الشؤون الإدارية والتطويرية النسائية عن بعد، برنامج «مهارات التفكير الشامل للقائد» وبرنامج «إعداد القائدات في ضوء رؤية المملكة 2030م» ضمن سلسلة البرامج التخصصية.

وأوضحت وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والتطويرية النسائية د. كاميليا الدعدي، أن هذه البرامج تهدف إلى إعداد وتطوير الكوادر النسائية القيادية، وتمكين القائدات من قيادة فرق العمل، وتعزيز ثقافة الأداء المتميز، وأن البرنامج يشتمل على عدد من المحاور المتنوعة في إعداد القادة يقدمها نخبة من المتخصصين تتضمن ثلاث حزم تدريبية منها برنامج «مهارات التفكير الشامل للقادة».

وأفادت أن البرامج تضمنت عددا من المحاور منها: التعرف على مفهوم العقلية الشاملة والتفكير الشامل، وتطبيق معايير التفكير الناقد، وتطبيق معايير التفكير التحليلي.