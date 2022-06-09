هل يسمح للأطفال أقل من 5 سنوات بتأدية الحج؟.. “الحج والعمرة” تجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض ردت وزارة الحج والعمرة، على استفسار بشأن مدى السماح للأطفال أقل من 5 سنوات بتأدية فريضة الحج هذا العام. وأوضحت الوزارة أنه يمكن التقدم للحج للفئة العمرية الأقل من ٦٥ عاماً؛ بشرط استكمال التحصين بأحد لقاحات “كوفيد-19” المُعتمدة من هيئة الصحة العامة. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في يناير الماضي إتاحة اللقاح المضاد لفيروس كورونا للأطفال في الفئة العمرية (5- 11) عاماً، دون أن تتيحها للفئات العمرية الأقل. أخبار قد تهمك

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