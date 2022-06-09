اخبار دوليه – السعودية تحذّر من حملات وهمية تدعي تقديم خدمات وخيارات للحج

محمد بن مسعود - الدمام - حذّرت وزارة الحج والعمرة فى المملكة العربية السعودية من حسابات وأشخاص وهميين يدّعون تقديم خدمات وخيارات الحج ضمن حملات مخالفة وبأسعار زهيدة، مؤكدةً أن التقديم للحج من داخل المملكة للمواطنين والمقيمين عبر تطبيق «اعتمرنا» ومن خلال التسجيل عبر الرابط: https://localhaj.haj.gov.sa/.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الوزارة قولها انها رصدها العديد من الحسابات الوهمية، وأرقام التواصل المُضللة لأشخاص يدعون تقديمهم لخدمات الحج، ويطلبون البيانات الشخصية والوثائق الرسمية للأشخاص، مشددة على عموم المواطنين والمقيمين ضرورة عدم الانسياق خلف الإعلانات غير الموثقة، التي ليس لها صفة رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوزارة أن البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل – الذي خصصته الوزارة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين لهذا العام – هو المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرّحة، بهدف تحقيق الشفافية، والتأكد من عمليات الإشراف والمراقبة وتطبيق جميع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.
ويستمر التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل حتى نهاية السبت القادم الـ 13 من ذي القعدة الجاري، وسيُعلن عن نتائج الفرز بعد انتهاء المهلة، وتتابع لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة جميع المخالفات والحملات غير المصرّحة، وستُتخذ الإجراءات النظامية بالتعاون مع الجهات الأمنية في حق المخالفين.
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