«الزراعة»: منع استخدام القمح والدقيق كأعلاف للماشية

ووفقاً للغرامات المقرر فرضها على المخالفين، فستصادر الكميات المضبوطة في كل الأحوال، وستفرض غرامة 250 ريالاً عن كل 100 كيلو غرام من الدقيق، و500 ريال في المرة الثانية، و1000 ريال في المرة الثالثة.
أما غرامات استخدام القمح كمدخل علفي فستصادر كافة الكميات المضبوطة أيضاً، مع فرض غرامة 250 ريال لكل طن في المرة الأولى، و5000 ريال في المرة الثانية، و10,000 ريال في المرة الثالثة.
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