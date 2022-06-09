«لولو» تفتتح متجرها الجديد في جدة

محمد بن مسعود - الدمام - افتتحت لولو ماركت أحدث فروع الهايبر ماركت لها بالسعودية، ويعتبر الهايبر رقم 27 في السعودية ، و233 على مستوى المجموعة، ويقع الفرع الذي تم افتتاحه أخيراً في حي الروابي بمدينة جدة، ودشنه أمين جدة صالح التركي، بحضور رئيس مجموعة لولو والعضو المنتدب يوسف علي إم أي، وبتواجد أمين عام غرفة جدة المكلف رامز آل غالب. وتبلغ مساحة الفرع الجديد 186 ألف قدم مربع، ويتألف من طابق واحد وبأسلوب حديث لعرض المنتجات الغذائية والزراعية، ويشمل أيضاً فرعاً للأسماك واللحوم المحلية والقهوة السعودية والمانجو والخضار والفواكه. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو يوسف علي ام آي: «سعداء برؤية متجر رائع آخر يتم افتتاحه لخدمة العملاء، ويعد جزءاً من خطة توسعنا الإستراتيجية التي تتواءم مع خطة نمونا المستقبلية». وأضاف: «هناك أكثر من 3200 موظف سعودي يعملون في «لولو»، منهم 1000 موظفة، وبنهاية العام الحالي فإن خطة المجموعة للوصول إلى 4000 موظف سعودي، ويتوقع أن يتجاوز عدد الموظفين 5000 موظف بنهاية عام 2023».

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