25 % من قضايا المحاكم تنتهي بالصلح - #عاجل

وأشار السديس إلى أن وزارة العدل عملت على تحسين خدماتها باستمرار، ومن أبرز المجالات أثرا بذلك التحول الرقمي وابتكار الوسائل البديلة، ومن ذلك تقديم 130 خدمة تقدمها البوابة، حيث تم توفير 65 مليون زيارة سنويا للمقرات العدلية، فيما أجرت 10 ملايين وكالة إلكترونية إضافة إلى 90 مليون وثيقة عقارية مرقمنة.
وأضاف السديس أن الاستناد إلى نتائج أعمال تشغيل مركز العمليات العدلي، ساعد على اتخاذ القرار، ما أدى إلى تطور وتحسن في مؤشرات الأداء، وذلك بارتفاع نسبة قرارات التنفيذ إلى 97 بالمائة، إضافة إلى تقليص مدة إنجاز الوكالة في كتابات العدل إلى 10 دقائق بدلا من ربع ساعة.
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